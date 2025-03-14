Лескотт считает, что темнокожим тренерам не дают вторых шансов: «Одна неудача – это конец пути. Легко предоставить всем равные возможности, когда все идет хорошо»
Бывший защитник «Манчестер Сити», а ныне ассистент главного тренера сборной Англии U21 порассуждал о том, почему темнокожие футболисты не стремятся строить тренерскую карьеру.
«Есть несколько причин. Недостаток терпения касается не только владельцев и спортивных директоров, но и тренеров и игроков. Я думаю, что все хотят сиюминутных результатов.
Для меня важнее всего то, что, по-моему, тренерам [из числа представителей национальных меньшинств] предоставляется недостаточно возможностей потерпеть неудачу. Есть ряд [других] тренеров, которым предоставлялась возможность потерпеть неудачу, получить аналогичную работу в следующий раз и снова потерпеть неудачу.
Если говорить о моих друзьях, одного из которых зовут Пол Инс, а другого – Сол Кэмпбелл, у них не было возможности потерпеть неудачу, а затем попытаться еще раз. Это работает примерно так: неудача – и на этом все. Это конец пути.
Если у всех дела идут хорошо и все добиваются успеха, то легко внедрить разнообразие и предоставить всем равные возможности. Но готов ли кто-нибудь предоставить человеку возможность потерпеть еще одну неудачу в случае, когда все пошло не по плану?
Это точно [отталкивает игроков от тренерской работы]. Вот почему многие бывшие игроки не пошли по этому пути. Они знают, что им не будут предоставлены такие же возможности. Они осознают это», – сказал Лескотт.
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