Глава «Локо» Нагорных: «Никогда не сможем платить такие контракты, как «Зенит». Нас финансирует компания, живущая в реалиях экономики России»

Юрий Нагорных заявил, что «Локо» не может тягаться с «Зенитом» в финансовом плане.

— Вы как-то сказали, что никогда не сможете платить по контракту столько же, сколько платит игрокам «Зенит». Но ситуации бывают разные.

— Мы никогда не сможем платить такие контракты, как «Зенит». Потому что мы сегодня команда, которая финансируется производственной компанией [«РЖД »], которая живет в реалиях экономики России и сталкивается со всеми теми сложностями, которые сегодня есть. И это [платить по контрактам, как «Зенит»] не является нашей самоцелью.

Самоцелью является создать условия, чтобы развивались молодые российские футболисты, – сказал глава совета директоров «Локомотива ».

После 21 тура «Локомотив» занимает в Мир РПЛ четвертое место.