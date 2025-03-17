Бруну – 6-й игрок «МЮ» с 50+ ассистами в АПЛ. Кантона сделал 51 передачу, рекорд у Гиггза – 162

Бруну Фернандеш – 6-й игрок в истории «Манчестер Юнайтед» с 50+ ассистами в АПЛ.

Пятую строчку в списке с 51 голевой передачей занимает Эрик Кантона , рекорд принадлежит Райану Гиггзу – 162.

В топ-4 по этому показателю также входят Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).

В воскресенье Бруну отдал два результативных паса и забил гол в матче с «Лестером» (3:0).