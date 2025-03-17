Бруну – 6-й игрок «МЮ» с 50+ ассистами в АПЛ. Кантона сделал 51 передачу, рекорд у Гиггза – 162
Бруну Фернандеш – 6-й игрок в истории «Манчестер Юнайтед» с 50+ ассистами в АПЛ.
Пятую строчку в списке с 51 голевой передачей занимает Эрик Кантона, рекорд принадлежит Райану Гиггзу – 162.
В топ-4 по этому показателю также входят Уэйн Руни (93), Дэвид Бекхэм (80) и Пол Скоулз (55).
В воскресенье Бруну отдал два результативных паса и забил гол в матче с «Лестером» (3:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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