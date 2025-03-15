«Сколько ты заплатил судье?» Кто-то из «МЮ» оставил шутливое послание на мяче Бруну после хет-трика «Сосьедаду», два гола хавбек забил с пенальти

Партнер Бруну по «МЮ» оставил шутливое послание на мяче после трех голов хавбека.

Капитан «Манчестер Юнайтед » Бруну Фернандеш сделал хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Реал Сосьедад » (4:1). Игрок дважды реализовал пенальти и забил с игры.

После матча вингер манкунианцев Алехандро Гарначо опубликовал фотографию с Бруну из раздевалки. Португалец держал в руках мяч, который он забрал себе после хет-трика. На мяче среди прочих надписей кто-то оставил такую: «Сколько ты заплатил судье?»

Фото: instagram.com/garnacho7/