Бруну сделал 1+2 в игре с «Лестером» после хет-трика «Сосьедаду»
Бруну Фернандеш поучаствовал в шести голах «Манчестер Юнайтед» на этой неделе.
Полузащитник отметился двумя результативными передачами в матче с «Лестером» в 29-м туре АПЛ, а также забил сам.
13 марта португалец сделал хет-трик в игре с «Реал Сосьедад» в Лиге Европы, а 9 марта забил «Арсеналу».
Подробно со статистикой капитана «МЮ» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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