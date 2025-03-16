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Бруну сделал 1+2 в игре с «Лестером» после хет-трика «Сосьедаду»

Бруну Фернандеш поучаствовал в шести голах «Манчестер Юнайтед» на этой неделе.

Полузащитник отметился двумя результативными передачами в матче с «Лестером» в 29-м туре АПЛ, а также забил сам.

13 марта португалец сделал хет-трик в игре с «Реал Сосьедад» в Лиге Европы, а 9 марта забил «Арсеналу».

Подробно со статистикой капитана «МЮ» можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБруну Фернандеш
logoпремьер-лига Англия
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