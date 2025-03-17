Черчесов о Дзюбе: «Говорят, Артем сложный человек, но для меня — нет. Надеюсь, он побьет очередной рекорд»
Станислав Черчесов не считает Артема Дзюбу сложным человеком.
«Дзюба игрой доказывает, что он готовый футболист для сборной России. Знаю его характер, он уже с 18 лет играл у меня в «Спартаке», думаю, мы с ним провели хорошую работу.
Говорят, Дзюба сложный [человек], но для меня — нет. Надеюсь, он побьет очередной рекорд», — сказал бывший тренер сборной России.
С 30 голами Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории сборной России, которая 19 и 25 марта проведет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией.
Ранее Дзюба опередил Кержакова в списке лучших бомбардиров российского футбола – 235 мячей против 233.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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