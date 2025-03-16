«Против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева, он большой и мощный. В силу возраста очень опытный, знает, как нужно сыграть в той или иной ситуации». Литвинов о форвардах

Руслан Литвинов сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«Вызов Дзюбы в сборную? Не удивился. Артем – очень сильный игрок. В последней игре в Кубке я убедился, что он в хорошей форме, несмотря на возраст. Сейчас он на коне.

Против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева . По антропометрическим данным он большой и мощный. В силу возраста он очень опытный, знает, как нужно сыграть в той или иной ситуации», – сказал полузащитник «Спартака ».