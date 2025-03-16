Дзюба об 1:2 от ЦСКА: «Настроение ужасное. Надеюсь, нахождение в сборной его исправит»
Артем Дзюба рассказал об ужасном настроении после поражения от ЦСКА.
ЦСКА победил в гостях «Акрон» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ.
«Настроение ужасное. Надеюсь, нахождение в сборной его исправит», – сказал форвард «Акрона» Дзюба.
Артем может сыграть за сборную России впервые с 2021 года. 36-летний нападающий вызван на матчи с против Гренады (19 марта) и Замбии (25-го).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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