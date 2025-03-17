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Маскерано о голе Месси «Атланте»: «Забил лучший игрок в истории футбола – ну, что еще сказать?»

Хавьер Маскерано назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Форвард «Интер Майами» сравнял счет (1:1) в матче МЛС с «Атлантой Юнайтед» (2:1).

«Забил лучший игрок в истории футбола – ну, что еще сказать? Это футболист, умеющий забивать самые красивые голы», – сказал тренер «Интер Майами».

Месси забил во 2-м матче подряд после пропуска 3 игр. У форварда «Интер Майами» 4+2 в 5 встречах сезона

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoЛионель Месси
logoХавьер Маскерано
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoАтланта Юнайтед
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