Маскерано о голе Месси «Атланте»: «Забил лучший игрок в истории футбола – ну, что еще сказать?»
Хавьер Маскерано назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
Форвард «Интер Майами» сравнял счет (1:1) в матче МЛС с «Атлантой Юнайтед» (2:1).
«Забил лучший игрок в истории футбола – ну, что еще сказать? Это футболист, умеющий забивать самые красивые голы», – сказал тренер «Интер Майами».
Месси забил во 2-м матче подряд после пропуска 3 игр. У форварда «Интер Майами» 4+2 в 5 встречах сезона
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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