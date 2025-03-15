«Матчи против Месси – это всегда учеба. Игра Миранчука на одних полях с Лео играет важную роль в развитии Алексея». Семин об МЛС

Юрий Семин высказался о важности игр Алексея Миранчука против Лионеля Месси.

В ночь на понедельник «Интер Майами » Месси сыграет в гостях с «Атланта Юнайтед » Миранчука .

«То, что Миранчук выступает на одних полях с Месси , играет важную роль в развитии Алексея. Любому футболисту добавляет мотивации игра против такого мастера. С другой стороны, матчи против Месси – это всегда учеба.

Но Алексею нужно приносить своей команде очки, а не смотреть на Месси. Миранчук – игрок стартового состава «Атланты», в МЛС у него все неплохо.

Буду болеть за него в матче с «Интером», потому что он наш, российский игрок», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Семин.