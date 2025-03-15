Гонду о Месси на ЧМ-2026: «Поедет, думаю, у него остались еще желание и силы. Когда вижу его с мячом, всегда думаю, что сейчас что-то произойдет, и так уже 20 лет»
Лусиано Гонду ожидает увидеть Лионеля Месси на ЧМ-2026.
– На твой взгляд, увидим ли мы Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году?
– Думаю, да. Когда я вижу его с мячом, всегда думаю, что сейчас что-то произойдет. И это уже происходит 20 лет.
У него остались еще желание и силы, чтобы сыграть на ЧМ. Думаю, он поедет, – сказал аргентинский форвард «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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