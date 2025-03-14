«Интер Майами» Месси сыграет с «Лос-Анджелесом» Жиру и Льориса в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
«Интер Майами» встретится с клубом Оливье Жиру в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
В 1/8 финала турнира команда Лионеля Месси одержала победу над ямайским «Кавальером» (2:0, 2:0).
В четвертьфинале клуб из Флориды встретится с «Лос-Анджелесом», за который выступают экс-игроки сборной Франции Оливье Жиру и Уго Льорис.
Месси и Суарес забили на Ямайке. Вывели «Интер» в 1/4 Кубка чемпионов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лос-Анджелеса»
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