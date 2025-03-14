«Интер Майами» Месси сыграет с «Лос-Анджелесом» Жиру и Льориса в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» встретится с клубом Оливье Жиру в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

В 1/8 финала турнира команда Лионеля Месси одержала победу над ямайским «Кавальером» (2:0, 2:0).

В четвертьфинале клуб из Флориды встретится с «Лос-Анджелесом », за который выступают экс-игроки сборной Франции Оливье Жиру и Уго Льорис .

Месси и Суарес забили на Ямайке. Вывели «Интер» в 1/4 Кубка чемпионов