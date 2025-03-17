Индзаги о 2:0: «С таким настроем «Интер» способен на большие дела. Мы практически ничего не позволили «Аталанте»

Симоне Индзаги оценил победу над «Аталантой» (2:0) в Серии А.

«Как тренер я очень доволен игрой – даже больше, чем результатом. Мы приехали в Бергамо и показали характер. Могли решить исход еще в первом тайме, но попали в штангу. Затем отменили гол Лаутаро, который, пожалуй, был забит по правилам, у Фраттези был момент…

«Аталанта » находится в отличной форме, [до этого тура] они забили 63 гола, как и «Интер», и сегодня мы практически ничего ей не позволили. Наши ребята заслуживают поздравлений, ведь у нас не было многих игроков. Сегодня утром подлатали еще 6-7 футболистов, но с таким настроем мы способны на большие дела», – сказал тренер «Интера » в эфире DAZN.