Индзаги о 2:0: «С таким настроем «Интер» способен на большие дела. Мы практически ничего не позволили «Аталанте»
Симоне Индзаги оценил победу над «Аталантой» (2:0) в Серии А.
«Как тренер я очень доволен игрой – даже больше, чем результатом. Мы приехали в Бергамо и показали характер. Могли решить исход еще в первом тайме, но попали в штангу. Затем отменили гол Лаутаро, который, пожалуй, был забит по правилам, у Фраттези был момент…
«Аталанта» находится в отличной форме, [до этого тура] они забили 63 гола, как и «Интер», и сегодня мы практически ничего ей не позволили. Наши ребята заслуживают поздравлений, ведь у нас не было многих игроков. Сегодня утром подлатали еще 6-7 футболистов, но с таким настроем мы способны на большие дела», – сказал тренер «Интера» в эфире DAZN.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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