Диего Симеоне: «Барселоне» сопутствовала удача. Это сильная команда, поздравляю. Ей еще предстоит сыграть с «Реалом», если у «Атлетико» появится шанс – постараемся воспользоваться»

Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:4) в Ла Лиге.

«Поздравляю соперника. Ему сопутствовала удача, которая и нам бы пригодилась. Мы не воспользовались контратакой, хотя должны были. «Барселона » – сильная команда, я ее поздравляю. Нам нужно продолжать работать.

Думаю, у нас не было признаков усталости, мы черпали энергию в заменах. Родриго [Де Поль] приложил огромные усилия, Хулиан плохо себя чувствовал, у него температура, но он сыграл. Я не могу просить о большем.

Я не думаю, что счет мог остаться 2:0. Соперник использовал момент и сократил отставание, а для такой мощной и хорошей команды, как «Барселона», это дополнительный толчок, доза уверенности. Соперник входит в эту зону страха. Контратака не удается – и счет уже 2:2.

Команда сражается в последних матчах. Нам нужна победа. У нас хороший шанс вновь выйти в финал [Кубка Испании]. Будет сложно. Мы будем биться до конца.

В Ла Лиге остается 10 туров, и «Реалу» с «Барселоной» еще предстоит встретиться. Если за пять туров до конца у нас будет шанс, мы постараемся сделать все, чтобы добраться до цели», – сказал главный тренер «Атлетико ».