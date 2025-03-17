Борис Игнатьев: «Спартак» был хозяином весь матч, он превосходит «Зенит» по игре. Станкович во всем переиграл Семака»
Борис Игнатьев отметил превосходство «Спартака» над «Зенитом» (2:1).
«Спартак» не только прошел проверку «Зенитом», он показал, что в данный момент превосходит сине-бело-голубых по игре.
Станкович во всем переиграл Семака, поэтому победа красно-белых абсолютно по делу. «Спартак» был хозяином игры весь матч», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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