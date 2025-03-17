Борис Игнатьев: «Спартак» был хозяином весь матч, он превосходит «Зенит» по игре. Станкович во всем переиграл Семака»

Борис Игнатьев отметил превосходство «Спартака» над «Зенитом» (2:1).

«Спартак» не только прошел проверку «Зенитом », он показал, что в данный момент превосходит сине-бело-голубых по игре.

Станкович во всем переиграл Семака , поэтому победа красно-белых абсолютно по делу. «Спартак » был хозяином игры весь матч», – сказал бывший главный тренер сборной России.