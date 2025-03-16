Александр Мостовой: «Спартак» доминировал над «Зенитом». Игроки уважают тренера и играют с удовольствием – такого не было ни при Абаскале, ни при Тедеско»
Александр Мостовой указал на доминирование «Спартака» над «Зенитом».
В 21-м туре Мир РПЛ красно-белые победили со счетом 2:1.
«Спартак» доминировал над «Зенитом». Эта победа подтверждает чемпионские амбиции клуба. Хорошо, что смогли в итоге забрать свой матч, потому что ничья была бы в пользу «Зенита».
Видно, что игроки красно-белых уважают своего тренера и играют в футбол с удовольствием. Этого чувства у них не было ни при Абаскале, ни при Тедеско. Сейчас в команде порядок и хорошая атмосфера, потому что оттуда убрали аферистов с бумажками тренеров», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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