Александр Мостовой: «Спартак» доминировал над «Зенитом». Игроки уважают тренера и играют с удовольствием – такого не было ни при Абаскале, ни при Тедеско»

Александр Мостовой указал на доминирование «Спартака» над «Зенитом».

В 21-м туре Мир РПЛ красно-белые победили со счетом 2:1.

«Спартак» доминировал над «Зенитом». Эта победа подтверждает чемпионские амбиции клуба. Хорошо, что смогли в итоге забрать свой матч, потому что ничья была бы в пользу «Зенита ».

Видно, что игроки красно-белых уважают своего тренера и играют в футбол с удовольствием. Этого чувства у них не было ни при Абаскале , ни при Тедеско . Сейчас в команде порядок и хорошая атмосфера, потому что оттуда убрали аферистов с бумажками тренеров», – сказал бывший игрок «Спартака » и сборной России.

Я не помню такого страстного «Спартака». Браво, Станкович!