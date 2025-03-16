Смородская о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Игра прямо европейского уровня. Станковича я не держу и не держала за тренера, артист – да, но не тренер. Команда выиграла на силе воли»
Ольга Смородская поделилась впечатлениями от игры «Спартака» и «Зенита».
Встреча 21-го тура Мир РПЛ завершилась победой красно-белых (2:1).
– Мне очень понравился матч, игра прямо европейского уровня. Очень быстро, много борьбы, хитрые комбинации – вообще прелесть. К сожалению, было многовато грубости, но это не страшно. Мне казалось, что справедливым будет ничейный результат, но «Спартак» на воле забил еще один гол. Молодцы! Поздравляю!
– Этот «Спартак» достоин чемпионства?
– Меня каждый раз об этом спрашивают. Поживем – увидим. Станковича я не держу и не держала за тренера. Артист – да, но не тренер.
– До сих пор?
– До сих пор. Я так считаю. Сегодняшний матч «Спартак» выиграл на силе воли, – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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