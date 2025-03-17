Черчесов о победе «Спартака»: «Отсутствие Вендела затрудняло «Зениту» выход из обороны, они не могли креативно играть. Зная о предстоящем матче, так подвести команду…»
Станислав Черчесов высказался об отсутствии Вендела у «Зенита».
Петербуржцы проиграли «Спартаку» в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:2). Вендел пропускал игру из-за дисквалификации за показанный средний палец в адрес болельщиков в игре с «Факелом».
«Отсутствие Вендела сильно затрудняло «Зениту» выход из обороны. Поэтому хотим мы этого или нет, но «Зенит» не мог без Вендела креативно играть.
Другое дело, что зная о таком предстоящем матче, так подвести команду… Не знаю, как это даже объяснить», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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