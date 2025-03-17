Черчесов о победе «Спартака»: «Отсутствие Вендела затрудняло «Зениту» выход из обороны, они не могли креативно играть. Зная о предстоящем матче, так подвести команду…»

Станислав Черчесов высказался об отсутствии Вендела у «Зенита».

Петербуржцы проиграли «Спартаку » в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:2). Вендел пропускал игру из-за дисквалификации за показанный средний палец в адрес болельщиков в игре с «Факелом».

«Отсутствие Вендела сильно затрудняло «Зениту » выход из обороны. Поэтому хотим мы этого или нет, но «Зенит» не мог без Вендела креативно играть.

Другое дело, что зная о таком предстоящем матче, так подвести команду… Не знаю, как это даже объяснить», – сказал бывший главный тренер сборной России.