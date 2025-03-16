У «Ливерпуля» 7 ударов по воротам и 2 в створ в финале Кубка лиги. У «Ньюкасла» 17 ударов и 6 в створ

«Ньюкасл» более чем в 2 раза превзошел «Ливерпуль» по ударам в финале Кубка лиги.

В финале Кубка английской лиги «Ньюкасл» одержал победу со счетом 2:1. За 90 минут игроки «Ливерпуля» пробили по воротам соперника 7 раз, дважды попав в створ. У «Ньюкасла» 17 ударов, 6 из которых – в створ.