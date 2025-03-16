«Ливерпуль» впервые при Слоте проиграл два матча подряд – «ПСЖ» и «Ньюкаслу». У «красных» 5 поражений в 2025 году

«Ливерпуль» впервые в этом сезоне потерпел два поражения подряд.

Команда Арне Слота сегодня уступила «Ньюкаслу » (1:2) в финале Кубка лиги. 11 марта она проиграла «ПСЖ » (0:1) в Лиге чемпионов и после серии пенальти покинула турнир.

Под руководством нидерландского специалиста «красные» в общей сложности были обыграны шесть раз. В 2024 году было лишь одно поражение, в 2025-м – пять.