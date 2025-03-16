  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» впервые при Слоте проиграл два матча подряд – «ПСЖ» и «Ньюкаслу». У «красных» 5 поражений в 2025 году
22

«Ливерпуль» впервые при Слоте проиграл два матча подряд – «ПСЖ» и «Ньюкаслу». У «красных» 5 поражений в 2025 году

«Ливерпуль» впервые в этом сезоне потерпел два поражения подряд.

Команда Арне Слота сегодня уступила «Ньюкаслу» (1:2) в финале Кубка лиги. 11 марта она проиграла «ПСЖ» (0:1) в Лиге чемпионов и после серии пенальти покинула турнир.

Под руководством нидерландского специалиста «красные» в общей сложности были обыграны шесть раз. В 2024 году было лишь одно поражение, в 2025-м – пять.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
logoПСЖ
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Ливерпуля» 7 ударов по воротам и 2 в створ в финале Кубка лиги. У «Ньюкасла» 17 ударов и 6 в створ
24сегодня, 18:48
«Ливерпуль» проиграл 3 из 4 турниров с 9 февраля: уступили «Ньюкаслу» в финале Кубка лиги, вылетели из ЛЧ от «ПСЖ» и из Кубка Англии от «Плимута»
144сегодня, 18:32
«Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги – 1:2! Берн и Исак забили, гол Кьезы на 94-й засчитали после ВАР
649сегодня, 18:30
Главные новости
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед». 0:2 – Хейлунд и Гарначо забили! Онлайн-трансляция
371 минуту назадLive
Иньиго придержал Льоренте за грудь и руку в штрафной «Барселоны». Судья не дал «Атлетико» пенальти
3 минуты назадФото
Семак о судействе матча «Спартак» – «Зенит»: «У Рябчука 2-я желтая была, и Бабичу можно было дать. Сложно сказать, почему гол Мартинса засчитали, по ТВ кажется, что его колено ближе к воротам»
6014 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Штутгарта», «Бохум» проиграл «Айнтрахту»
1820 минут назадLive
«Байер» вырвал победу над «Штутгартом» (4:3), уступая 0:2! Шик забил на 94-й, у Джаки и Штиллера автоголы
2023 минуты назад
Дембеле забил 22 гола в 17 матчах в 2025 году, сегодня – «Марселю»
1427 минут назад
Глава РПЛ Алаев: «Мы приближаемся к справедливому решению о возвращении наших клубов и сборных на европейскую арену, уверен. Ситуация меняется, исхожу из косвенных факторов»
1128 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» доминировал над «Зенитом». Игроки уважают тренера и играют с удовольствием – такого не было ни при Абаскале, ни при Тедеско»
3429 минут назад
Слот об 1:2 в финале Кубка лиги: «Ливерпуль» не попал в свой ритм, игра прошла по плану соперника. Заслуженная победа «Ньюкасла»
2238 минут назад
«Атлетико» – «Барселона». Гризманн, Альварес, Ямаль, Левандовски и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция
12545 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Смородская о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Станковича я не держу и не держала за тренера. Артист – да, но не тренер. Команда выиграла на силе воли, игра прямо европейского уровня»
1 минуту назад
Конте о 0:0 с «Венецией»: «Наполи» сыграл в сложных условиях, поле не было как следует полито, мяч плохо катился. Инициатива была у нас, мы заслужили победу»
39 минут назад
18-летний защитник «МЮ» Хевен получил травму во 2-м тайме матча с «Лестером». Эйден покинул поле на носилках
1313 минут назад
Дюков о решении по «Факелу»: «Была провокация со стороны болельщиков, что спровоцировало жест Вендела. Поведение трибун и игрока наказуемы»
338 минут назад
«ПСЖ» – «Марсель». 1:0 – Дембеле забил. Онлайн-трансляция
841 минуту назадLive
МЛС. «Интер Майами» Месси против «Атланты» Миранчука
1644 минуты назад
Радимов о 2:1: «Когда «Зенит» сравнял, ситуация могла качнуться в разные стороны. При Абаскале «Спартак» этот матч проиграл бы, при Станковиче с его харизмой выиграл»
2757 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» против «Марселя», «Гавр» Кузяева проиграл «Лиону» в гостях
9сегодня, 19:46Live
Денисов о 2:1 с «Зенитом»: «Лучший матч под руководством Станковича, «Спартак» был сильнее в борьбе. После пропущенного гола не было мыслей, что можем проиграть»
14сегодня, 19:43
Мартинс о 2:1 с «Зенитом» при 40 тысячах болельщиков: «Фантастика, фактически играли 12 на 11. «Спартак» готовился доминировать, сейчас у меня больше пространства, могу идти вперед»
17сегодня, 19:33