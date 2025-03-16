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Денисов о 2:1 с «Зенитом»: «Лучший матч под руководством Станковича, «Спартак» был сильнее в борьбе. После пропущенного гола не было мыслей, что можем проиграть»

Даниил Денисов назвал матч с «Зенитом» лучшим при Деяне Станковиче.

«Спартак» одержал победу со счетом 2:1 в домашнем матче 21-го тура Мир РПЛ.

«Отличный матч, поздравляю всех с победой. Играли хорошо, «перекусили», выиграли борьбу. Это было основное, за счет чего мы победили.

Второй мяч – атака с правого фланга, несколько перемещений, мне отдали передачу, принял в центр и направлял мяч в дальний, Мартинс подставил ногу, отличный гол. На поле чувствовалось, что это гол. Нельзя такое отменять.

На такие игры не надо настраивать. Подходили спокойно. После пропущенного мяча не было мыслей, что можем проиграть. Были мысли, что нельзя упускать победу. Воспользовались шансом, забили и победили. Обидно пропускать в такой манере, Энрике хорошо ударил.

Мы будем работать так же. Надеюсь, что удача будет нам улыбаться. Мы были сильнее «Зенита» в борьбе. Это лучший матч под руководством Станковича», – сказал защитник «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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logoМатч ТВ
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