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  • Станкович о 2:1 с «Зенитом»: «Спартак» был великолепен во всех смыслах и заслужил победу, игроки не отдавали ни сантиметра на поле. Чтобы завоевать чемпионство, нужно много попотеть»
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Станкович о 2:1 с «Зенитом»: «Спартак» был великолепен во всех смыслах и заслужил победу, игроки не отдавали ни сантиметра на поле. Чтобы завоевать чемпионство, нужно много попотеть»

Деян Станкович назвал заслуженной победу над «Зенитом».

«Спартак» одержал победу (2:1) в домашнем матче 21-го тура Мир РПЛ

– Чтобы завоевать чемпионство, нужно еще много попотеть. Сегодня я сосредоточен на том, чтобы поблагодарить футболистов «Спартака». Они были великолепны во всех смыслах. Все компоненты были на высоте, они заслужили победу.

Вы видели, что ребята не сдавались, бились, не отдавали ни единого сантиметра на поле. Пропущенный мяч был шоком для всех нас, но тем не менее команда продолжала биться, хотела победить и сделала все для этого.

– Что вы сказали в раздевалке?

– Поблагодарил каждого. Понимаю, сколько они вкладывают, насколько это единый коллектив. Ребята бьются друг за друга. Сегодня это увенчалось победой. Знаю, что впервые за несколько лет впервые собрался полный стадион, это тоже заслуга ребят.

– Вы унесли Барко после того, как он ушел на замену. Как и куда вы готовы носить Мартинса в таком случае?

– Я буду отвечать на серьезные вопросы. Это все эмоции, – сказал главный тренер «Спартака».

По итогам 21-го тура «Спартак» сравнялся с «Зенитом» по очкам (по 43) и опередил его за счет дополнительных показателей. До лидирующего «Краснодара» – 3 балла.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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logoКристофер Мартинс Перейра
logoпремьер-лига Россия
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