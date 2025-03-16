Радимов о 2:1: «Когда «Зенит» сравнял, ситуация могла качнуться в разные стороны. При Абаскале «Спартак» этот матч проиграл бы, при Станковиче с его харизмой выиграл»

Владислав Радимов сравнил «Спартак» при Гильермо Абаскале и Деяне Станковиче.

Красно-белые обыграли «Зенит» в 21-м туре Мир РПЛ (2:1).

«Когда «Зенит» сравнял счет, то ситуация могла качнуться в разные стороны, но «Спартак » был объективно лучше.

При Абаскале «Спартак» этот матч проиграл бы, при Станковиче с его харизмой красно‑белые победили, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».