Алаев о матче без зрителей и штрафе в 1 млн «Факелу»: «Любое проявление расизма не красит футбол, но наказание слишком суровое. Я не услышал акцентированных выкриков»

Александр Алаев считает чрезмерным наказание «Факела» за расизм.

Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел » – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев. КДК РФС не отменил удаление игрока – он пропустит матч со «Спартаком», который состоится 16 марта. «Факел» был наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм.

«Любое проявление расизма не красит футбол. Не стал бы говорить, что у нас с этим проблема. Понятно, что Вендел услышал, поддался провокации. Но профессионал не должен так вести себя.

Что касается наказания «Факела», то оно удивительное. Я не услышал акцентированных выкриков. Наказание слишком суровое, но нет причин сомневаться в решении КДК.

Жаль, что Вендел не сыграл со «Спартаком», – сказал президент РПЛ .