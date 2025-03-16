Алаев о матче без зрителей и штрафе в 1 млн «Факелу»: «Любое проявление расизма не красит футбол, но наказание слишком суровое. Я не услышал акцентированных выкриков»
Во время матча 20-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) хавбек гостей Вендел был удален за неприличный жест в адрес фанатов. Бразилец пожаловался на расизм со стороны болельщиков хозяев. КДК РФС не отменил удаление игрока – он пропустит матч со «Спартаком», который состоится 16 марта. «Факел» был наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей за расизм.
«Любое проявление расизма не красит футбол. Не стал бы говорить, что у нас с этим проблема. Понятно, что Вендел услышал, поддался провокации. Но профессионал не должен так вести себя.
Что касается наказания «Факела», то оно удивительное. Я не услышал акцентированных выкриков. Наказание слишком суровое, но нет причин сомневаться в решении КДК.
Жаль, что Вендел не сыграл со «Спартаком», – сказал президент РПЛ.
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