Дембеле забил 22 гола в 17 матчах в 2025 году, сегодня – «Марселю»
Усман Дембеле забил 22-й гол в текущем году.
Вингер «ПСЖ» открыл счет на 17-й минуте матча с «Марселем» в 26-м туре чемпионата Франции.
Француз проводит семнадцатую игру в 2025 году. За это время на его счету 13 голов в Лиге 1, 7 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Суперкубке и Кубке Франции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости