Дембеле забил 22 гола в 17 матчах в 2025 году, сегодня – «Марселю»

Усман Дембеле забил 22-й гол в текущем году.

Вингер «ПСЖ » открыл счет на 17-й минуте матча с «Марселем » в 26-м туре чемпионата Франции.

Француз проводит семнадцатую игру в 2025 году. За это время на его счету 13 голов в Лиге 1, 7 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Суперкубке и Кубке Франции.

Подробно со статистикой Дембеле можно ознакомиться здесь .