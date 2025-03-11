Дембеле забил 21 гол за 16 игр в 2025 году. Вингер «ПСЖ» отличился в матче с «Ливерпулем»

Усман Дембеле забил 21-й гол в календарном году.

Вингер «ПСЖ » открыл счет в ответном матче с «Ливерпулем » в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм).

В 16 матчах в 2025 году Дембеле отметился 21 голом. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСЖ».