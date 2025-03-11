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Дембеле забил 21 гол за 16 игр в 2025 году. Вингер «ПСЖ» отличился в матче с «Ливерпулем»

Усман Дембеле забил 21-й гол в календарном году.

Вингер «ПСЖ» открыл счет в ответном матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, первый тайм). 

В 16 матчах в 2025 году Дембеле отметился 21 голом. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «ПСЖ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoУсман Дембеле
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