«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с ноября 2017-го

«Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате впервые с 2017 года.

Сегодня красно-белые одержали победу (2:1) в домашнем матче 21-го тура Мир РПЛ .

Ранее «Спартаку » не удавалось обыграть «Зенит » в чемпионате России с 27 ноября 2017 года (3:1). После этого московская команда не побеждала 13 матчей подряд – 7 раз сине-бело-голубые одерживали победу, еще 6 встреч между командами завершились вничью.