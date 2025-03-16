«Спартак» обыграл «Зенит» в РПЛ впервые с ноября 2017-го
«Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате впервые с 2017 года.
Сегодня красно-белые одержали победу (2:1) в домашнем матче 21-го тура Мир РПЛ.
Ранее «Спартаку» не удавалось обыграть «Зенит» в чемпионате России с 27 ноября 2017 года (3:1). После этого московская команда не побеждала 13 матчей подряд – 7 раз сине-бело-голубые одерживали победу, еще 6 встреч между командами завершились вничью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости