«Спартак» посильнее «Зенита» без Вендела, это лучший игрок РПЛ. Офсайда не было». Егоров о победе красно-белых

Дмитрий Егоров считает, что «Спартак» сильнее «Зенита» прямо сейчас.

«Офсайда не было. Даже на этом повторе видно.

Просто «Спартак » посильнее «Зенита ». «Зенита» без Вендела . Очень важно, что «Зенита» без Вендела. Это лучший игрок РПЛ», – написал президент «БроукБойз ».

«Спартак» победил «Зенит» со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ .

Скриншот: трансляция матча на «Матч ТВ»