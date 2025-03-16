«Спартак» посильнее «Зенита» без Вендела, это лучший игрок РПЛ. Офсайда не было». Егоров о победе красно-белых
Дмитрий Егоров считает, что «Спартак» сильнее «Зенита» прямо сейчас.
«Офсайда не было. Даже на этом повторе видно.
Просто «Спартак» посильнее «Зенита». «Зенита» без Вендела. Очень важно, что «Зенита» без Вендела. Это лучший игрок РПЛ», – написал президент «БроукБойз».
«Спартак» победил «Зенит» со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ.
Скриншот: трансляция матча на «Матч ТВ»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости