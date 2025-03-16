Световое шоу прошло перед матчем «Спартак» – «Зенит». Размахивающий мечом гладиатор вышел на поле «Лукойл Арены»
Световое шоу прошло перед матчем «Спартак» – «Зенит».
Команды встречаются в рамках 21-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
Перед началом Winline Матча тура состоялось светомузыкальное представление. На поле «Лукойл Арены» вышел гладиатор, который размахивал красным световым мечом.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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