Световое шоу прошло перед матчем «Спартак» – «Зенит». Размахивающий мечом гладиатор вышел на поле «Лукойл Арены»

Световое шоу прошло перед матчем «Спартак» – «Зенит».

Команды встречаются в рамках 21-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

Перед началом Winline Матча тура состоялось светомузыкальное представление. На поле «Лукойл Арены» вышел гладиатор, который размахивал красным световым мечом.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.