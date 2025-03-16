Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
Шамиль Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ.
Президент Федерации тенниса России стал специальным гостем московского «Спартака» в домашней игре с «Зенитом», которая проходит в рамках 21-го тура Мир РПЛ.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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