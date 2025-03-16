Станкович о «Зените»: «Перед матчем пошутил, что игрокам не нужен тренер – достаточно почувствовать поддержку трибун. Ради таких игр все и существует»
Деян Станкович рассказал, о чем говорил с игроками «Спартака» перед матчем.
«Спартак» принимает «Зенит» в рамках 21-го тура Мир РПЛ.
«Я волнуюсь, как и всегда, но ради таких игр все и существует.
Я пошутил в разговоре с ребятами перед матчем, сказав, что им в такой игре абсолютно не нужен тренер. Достаточно выйти на поле, повернуться, увидеть толпу, почувствовать поддержку трибун, этот матч – и все будет хорошо», – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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