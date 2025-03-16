Семак не считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в РПЛ: «Почему? «Краснодар» идет на первом месте, все команды первой шестерки могут побороться»

Сергей Семак не считает «Спартак» основным конкурентом в чемпионате России.

«Спартак» и «Зенит» встретятся в 21-м туре Мир РПЛ. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 19:45.

— «Спартак» на данный момент — главный конкурент «Зенита» в борьбе за золото?

— Вы же видите таблицу. Почему «Спартак»? Есть целая группа команд, «Краснодар» идет на первом месте. Все команды первой шестерки могут побороться за первое место.

— Что касается Вендела, кто будет выполнять его функции?

— Функции Вендела сложно исполнить. Нет игрока, который мог бы заменить его. Будем использовать игроков, которые есть в распоряжении.

— Какие у вас требования по началу игры: контроль или агрессивно?

— Посмотрим. Конечно, мы всегда стараемся играть агрессивно и активно. Иногда получается, иногда — нет. Иногда соперник выглядит лучше физически. Но мы всегда хотим играть активно. Посмотрим, какое состояние у ребят после двух непростых переездов, насколько свежие они будут функционально.

— Где будут играть Лусиано и Энрике?

— Посмотрите. Лусиано может сыграть не только на фланге. Есть вариативность, по ходу матча могут поменяться, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.