«Челси» выиграл 1 из 12 последних матчей против «Арсенала» – в 2021 году. «Канониры» победили 8 раз

«Челси» несколько лет не удается обыграть «Арсенал».

Сегодня команда Энцо Марески уступила «канонирам» со счетом 0:1 в 29-м туре АПЛ .

С 2020 года клубы встречались в различных турнирах 12 раз. «Арсенал » одержал 8 побед, три игры завершились вничью, а в 2021-м «синим» удалось выиграть со счетом 2:0.