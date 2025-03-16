«Челси» выиграл 1 из 12 последних матчей против «Арсенала» – в 2021 году. «Канониры» победили 8 раз
«Челси» несколько лет не удается обыграть «Арсенал».
Сегодня команда Энцо Марески уступила «канонирам» со счетом 0:1 в 29-м туре АПЛ.
С 2020 года клубы встречались в различных турнирах 12 раз. «Арсенал» одержал 8 побед, три игры завершились вничью, а в 2021-м «синим» удалось выиграть со счетом 2:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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