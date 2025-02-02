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  • Артета об «Арсенале»: «Все наши соперники выиграли АПЛ или другие титулы за последние 10-15 лет, но мы не прикасались к ним. Я не остановлюсь, пока не заполучу крупный титул для клуба»
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Артета об «Арсенале»: «Все наши соперники выиграли АПЛ или другие титулы за последние 10-15 лет, но мы не прикасались к ним. Я не остановлюсь, пока не заполучу крупный титул для клуба»

Микель Артета отметил важность завоевания титула с «Арсеналом».

– В последние два года вы занимали 2-е место в Премьер-лиге. Будет ли ценно повторить это в третий раз, или это вас расстроит?

– Я просто не думаю об этом. Я не поднимаю этот вопрос. Я думаю только о процессе, а не о результате. Снова стать вторыми? Ну, это зависит от того, с каким количеством [очков] мы это сделаем. То, что мы сделали в прошлом году и два года назад, было очень ценным, но это также съело меня изнутри, потому что я хочу побеждать всегда.

Ценю ли я то, что сегодня мы на втором месте после всего, что с нами произошло из-за травм и удалений? Ну да, я это очень ценю. При обычных обстоятельствах с такими проблемами мы должны были бы отстать намного сильнее, а не быть вторыми, как сегодня. Если вы посмотрите на другие команды с таким количеством травм или с четырьмя удаленными игроками за такое же количество игровых минут, вы увидите, что они отстали больше.

И, смотрите, я не остановлюсь, пока не заполучу какой-нибудь крупный титул для этого клуба. «Арсенал» не прикасался к ним уже много лет. Подумайте об этом: все наши соперники выиграли Премьер-лигу или другие титулы за последние 10-15 лет. Но «Арсенал» – нет.

Мы пришли оттуда, откуда пришли, и это очень важно понимать. Попасть в «Челси», «Сити» или «Ливерпуль» с той структурой, которую они создавали много лет – не то же самое, что попасть в «Арсенал» пятилетней давности, который не собирался выигрывать титулы. Но я здесь для этого, чтобы снова победить. Меня будут судить только по этому, – заявил главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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