Артета об «Арсенале»: «Все наши соперники выиграли АПЛ или другие титулы за последние 10-15 лет, но мы не прикасались к ним. Я не остановлюсь, пока не заполучу крупный титул для клуба»
– В последние два года вы занимали 2-е место в Премьер-лиге. Будет ли ценно повторить это в третий раз, или это вас расстроит?
– Я просто не думаю об этом. Я не поднимаю этот вопрос. Я думаю только о процессе, а не о результате. Снова стать вторыми? Ну, это зависит от того, с каким количеством [очков] мы это сделаем. То, что мы сделали в прошлом году и два года назад, было очень ценным, но это также съело меня изнутри, потому что я хочу побеждать всегда.
Ценю ли я то, что сегодня мы на втором месте после всего, что с нами произошло из-за травм и удалений? Ну да, я это очень ценю. При обычных обстоятельствах с такими проблемами мы должны были бы отстать намного сильнее, а не быть вторыми, как сегодня. Если вы посмотрите на другие команды с таким количеством травм или с четырьмя удаленными игроками за такое же количество игровых минут, вы увидите, что они отстали больше.
И, смотрите, я не остановлюсь, пока не заполучу какой-нибудь крупный титул для этого клуба. «Арсенал» не прикасался к ним уже много лет. Подумайте об этом: все наши соперники выиграли Премьер-лигу или другие титулы за последние 10-15 лет. Но «Арсенал» – нет.
Мы пришли оттуда, откуда пришли, и это очень важно понимать. Попасть в «Челси», «Сити» или «Ливерпуль» с той структурой, которую они создавали много лет – не то же самое, что попасть в «Арсенал» пятилетней давности, который не собирался выигрывать титулы. Но я здесь для этого, чтобы снова победить. Меня будут судить только по этому, – заявил главный тренер «Арсенала».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий