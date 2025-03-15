Санчес сыграет с «Арсеналом», сообщил Мареска: «Надеюсь, «Челси» не придется менять вратаря в АПЛ до конца сезона»
Энцо Мареска считает Роберта Санчеса основным вратарем «Челси».
В феврале голкипер провел в запасе все 4 матча в АПЛ.
«Против «Арсенала» будет играть Роберт. С самого начала идея заключалась в том, чтобы не менять вратарей, но иногда приходится вносить коррективы и быть гибким.
Думаю, Роберту нужны были несколько выходных, чтобы разгрузиться ментально, и теперь он вернулся. Надеюсь, нам не придется менять [вратаря в АПЛ] до конца сезона, но я много раз говорил, что мы вполне довольны обоими голкиперами», – сказал тренер «Челси».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GiveMeSport
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