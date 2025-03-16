Попов о «Рубине»: «Жалкий футбол, достойный вылета в Первую лигу. Уровень в России очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались»
Алексей Попов жестко высказался об игре «Рубина».
«Рубин» – команда, которая борется за зону еврокубков. И показывает футбол, достойный вылета в Первую лигу.
Уровень футбола в России сейчас очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались.
Команда показывает жалкий футбол. Со «Спартаком» просто повезло. «Спартак» очень много не забил в том матче», – сказал бывший защитник «Амкара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости