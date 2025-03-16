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  • Попов о «Рубине»: «Жалкий футбол, достойный вылета в Первую лигу. Уровень в России очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались»
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Попов о «Рубине»: «Жалкий футбол, достойный вылета в Первую лигу. Уровень в России очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались»

Алексей Попов жестко высказался об игре «Рубина».

«Рубин» – команда, которая борется за зону еврокубков. И показывает футбол, достойный вылета в Первую лигу.

Уровень футбола в России сейчас очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались.

Команда показывает жалкий футбол. Со «Спартаком» просто повезло. «Спартак» очень много не забил в том матче», – сказал бывший защитник «Амкара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoАлексей Попов
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoПервая лига
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