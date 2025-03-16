Попов о «Рубине»: «Жалкий футбол, достойный вылета в Первую лигу. Уровень в России очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались»

Алексей Попов жестко высказался об игре «Рубина».

«Рубин » – команда, которая борется за зону еврокубков. И показывает футбол, достойный вылета в Первую лигу.

Уровень футбола в России сейчас очень упал. Если бы мы играли в еврокубках, мы бы обделались.

Команда показывает жалкий футбол. Со «Спартаком» просто повезло. «Спартак » очень много не забил в том матче», – сказал бывший защитник «Амкара».