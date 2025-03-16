Гвардиола о желтой Доку за симуляцию: «Если бы он не прыгнул, ему могли сломать ногу в подкате. Жереми – не ныряющий игрок»

Пеп Гвардиола раскритиковал судью за желтую карточку Жереми Доку.

«Манчестер Сити » дома сыграл вничью с «Брайтоном » (2:2) в 29-м туре АПЛ .

На 61-й минуте вингер «горожан» Доку получил от судьи Саймона Хупера желтую карточку за симуляцию после подката защитника Жан-Поля ван Хекке возле штрафной «Брайтона».

Главный тренер «Сити» Гвардиола после матча высказывал претензии арбитру.

«Если бы он не прыгнул, он мог бы сломать ногу. Соперник идет в подкат, и Жереми прыгает, чтобы избежать контакта. Доку – не ныряющий игрок. Они [судьи] должны знать это, но что есть, то есть.

Мы не выиграли и не проиграли из-за этого решения. Я сказал судье: «Если бы он не прыгнул, его бы сильно пнули по ноге».

Доку прыгнул, чтобы защитить себя, но это не имеет значения, не спрашивайте меня об этом», – заявил Пеп.

Изображение: кадр из трансляции Sky Sport 2