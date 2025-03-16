Пеп о шансах «Ман Сити» на топ-4 в АПЛ: «Мы должны играть лучше. Впереди девять финалов»
Пеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» на попадание в топ-4 в АПЛ.
После 29 матчей «горожане» занимают в таблице 5-е место.
«Конечно, все ощущают давление, но что есть, то есть. Мы должны играть лучше.
Я всегда уверен в себе, в этом я мастак. Конечно, бывают моменты, когда я могу сомневаться, но я во всем нахожу позитив, правильный подход.
Знаю, что будет тяжело по многим причинам, ведь впереди у нас девять матчей – девять финалов», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
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