Пеп о шансах «Ман Сити» на топ-4 в АПЛ: «Мы должны играть лучше. Впереди девять финалов»

Пеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Сити» на попадание в топ-4 в АПЛ.

После 29 матчей «горожане» занимают в таблице 5-е место.

«Конечно, все ощущают давление, но что есть, то есть. Мы должны играть лучше.

Я всегда уверен в себе, в этом я мастак. Конечно, бывают моменты, когда я могу сомневаться, но я во всем нахожу позитив, правильный подход.

Знаю, что будет тяжело по многим причинам, ведь впереди у нас девять матчей – девять финалов», – сказал тренер «Манчестер Сити».