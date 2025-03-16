Широков о «Зените»: «Там половина не знает, что клуб 100-летие празднует. Поверю, что для российских футболистов это значимо, а легионерам-то чего?»
Роман Широков считает, что не все игроки «Зенита» знают о 100-летии клуба.
Сине-бело-голубые отпразднуют юбилей 25 мая.
«Там половина футболистов не знает, что клуб 100-летие празднует. Легионерам сказали, но им-то чего? Не думаю, что это играет какую-то роль. Тут больше для российских футболистов и воспитанников — могу еще поверить, что для них это значимо.
А иностранцы на словах вам в один голос скажут: «Да, конечно, это очень важно». Но потом друг у друга переспросят: «А 100 лет кому? Я чего-то не пойму», — сказал экс-футболист «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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