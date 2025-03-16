«Зенит» проведет матч легенд в день столетия клуба

«Зенит » рассылает приглашения на 100-летний юбилей легендам клуба и бывшим игрокам.

Одно из таких получил экс-защитник сине-бело-голубых Даниэл Кирицэ , сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мероприятие включает в себя матч легенд с участием великих игроков «Зенита» прошлых лет, который пройдет на «Газпром Арене», — указано в тексте письма.

100 лет «Зениту» исполнится 25 мая 2025 года. Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге пройдут с 24 по 26 мая.