«Зенит» проведет матч легенд в день столетия клуба
«Зенит» рассылает приглашения на 100-летний юбилей легендам клуба и бывшим игрокам.
Одно из таких получил экс-защитник сине-бело-голубых Даниэл Кирицэ, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Мероприятие включает в себя матч легенд с участием великих игроков «Зенита» прошлых лет, который пройдет на «Газпром Арене», — указано в тексте письма.
100 лет «Зениту» исполнится 25 мая 2025 года. Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге пройдут с 24 по 26 мая.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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