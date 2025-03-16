У Шапи 0+0 в 5 матчах сезона за «Канзас-Сити». У клуба 1 очко в 4 играх МЛС
У Магомеда-Шапи Сулейманова нет голевых действий в «Канзас-Сити».
Вингер не отметился результативностью за американский клуб ни в одном из 5 матчей во всех турнирах.
Сегодня россиянин провел всю игру с «Миннесотой» (3:3). «Канзас»-Сити» набрал 1-е очко в сезоне МЛС за 4 игры.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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