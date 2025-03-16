0

У Шапи 0+0 в 5 матчах сезона за «Канзас-Сити». У клуба 1 очко в 4 играх МЛС

У Магомеда-Шапи Сулейманова нет голевых действий в «Канзас-Сити».

Вингер не отметился результативностью за американский клуб ни в одном из 5 матчей во всех турнирах.

Сегодня россиянин провел всю игру с «Миннесотой» (3:3). «Канзас»-Сити» набрал 1-е очко в сезоне МЛС за 4 игры.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoМЛС
logoКанзас-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи и «Миннесота» сыграли 3:3, «Интер Майами» Месси встретится с «Атлантой» Миранчука в ночь на понедельник
8сегодня, 02:30
У Миранчука и Шапи 0+0 в этом сезоне. Хавбек «Атланты» провел 3 матча, вингер «Канзас-Сити» – 4
199 марта, 03:10
Шапи впервые вышел в старте в МЛС и провел весь матч. У вингера «Канзас-Сити» нет голевых действий в 3 играх сезона
32 марта, 03:56
Главные новости
Лишь у Мбаппе и Холанда по 20+ голов в чемпионатах за последние 5 лет в топ-5 лиг
9 минут назад
«Зенит» или «Спартак»? Не пропустите топ-тур РПЛ в Пикере Спортса’’ 🔥
134 минуты назадСпецпроект
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи и «Миннесота» сыграли 3:3, «Интер Майами» Месси встретится с «Атлантой» Миранчука в ночь на понедельник
8сегодня, 02:30
Книги, которые советуют авторы Спортса’’
вчера, 22:00Спецпроект
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Жирона» поделила очки с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Атлетико» в воскресенье
145вчера, 21:57
Чемпионат Италии. «Милан» одолел «Комо», «Торино» обыграл «Эмполи», «Интер» встретится с «Аталантой» в воскресенье
41вчера, 21:49
ТВ «Реала» сообщило, что клуб попросит ФИФА защитить его от матчей без 72-часовой паузы: «Не допустим беспредела со стороны лиги Тебаса»
88вчера, 21:21
Мбаппе о дубле «Вильярреалу»: «Тяжело играть через два дня. Если я забиваю больше Криштиану и Роналдо в первый сезон, это не значит, что я лучше»
27вчера, 20:59
«Локомотив» набрал 40 очков за 21 тур Мир РПЛ впервые с чемпионского сезона-2017/18
3вчера, 20:57
Юрий Семин: «Вендел играет значительно хуже, чем в прошлом сезоне – это не большая потеря для «Зенита» перед «Спартаком», есть более агрессивные игроки с мотивацией»
13вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кокорин сделал пас на победный гол в матче с АПОЭЛ. У форварда «Ариса» 9+7 в 23 играх сезона
2сегодня, 01:12Видео
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина обыграл «Анжер», «Ланс» против «Ренна», «ПСЖ» сыграет с «Марселем» в воскресенье
4вчера, 20:05Live
«Средний охват игры Кубка на «Матч ТВ» – 2,5 млн человек. Факт есть факт: футбол – самый массовый вид спорта, он остается спортом №1 в стране». Замгенсека РФС про опрос ВЦИОМ
4вчера, 21:59
Гандри из «Ахмата» про Рамадан: «Нельзя есть после пяти утра, можно лишь после 6:30 вечера. Но это не влияет на игру, для меня это нормально»
2вчера, 21:57
Гильерме проведет прощальный матч за «Локомотив» в сентябре
4вчера, 21:47
Футболистка Португалии ослепла на правый глаз после удара мячом на тренировке. У Силвы из «Готэма» повреждена сетчатка
7вчера, 21:45Фото
Марцел Личка: «Динамо» показало футбол высокого уровня, но надо играть не только красиво, но и эффективно. Вы видели, как «Локомотив» тормозил игру»
2вчера, 21:35
«Грозный отличается от Москвы, но он такой же красивый. Не слушайте тех, кто говорит что-то плохое, приезжайте». Защитник «Ахмата» Гандри о городе
8вчера, 21:24
Галактионов о «Локо»: «Если бы у нас было хорошее финансирование, мы бы делали уклон в сторону трансферов игроков сборной России. Нацелены на российских спортсменов в условиях санкций»
6вчера, 21:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Таавун», «Аль-Иттифак» уступил «Аль-Фейхе»
5вчера, 21:08