«Средний охват игры Кубка на «Матч ТВ» – 2,5 млн человек. Факт есть факт: футбол – самый массовый вид спорта, он остается спортом №1 в стране». Замгенсека РФС про опрос ВЦИОМ

Эрика Сурикова поставила под сомнение результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

«Написать можно все что угодно. Осталась нераскрытой методика проведения этого исследования: какой был размер выборки, кто были эти люди, их соцдем, какие были вопросы, как они были сформулированы. Была информация о том, что это был телефонный опрос, что, наверное, достаточно странно в 2024-м.

Самое простое всегда – посмотреть на размер стадиона и количество людей, присутствующих на матчах. Это неизменно 30, 40, 50 тысяч на матчах сборной или же 15 тысяч на матчах легенд. Размеры хоккейных арен, конечно, намного меньше.

Плюс мы видим размеры телевизионной аудитории: средний охват матча Кубка России на «Матч ТВ» – 2,5 миллиона человек.

Можно по-разному относиться к этим цифрам, но факт есть факт: футбол – самый массовый вид спорта, и в него вовлечено самое большое количество стран. И в нашей стране он был и остается спортом номер один», – сказала заместитель генерального секретаря по маркетингу и коммуникациям РФС.