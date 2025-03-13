Карпин, Каррера и Смертин проведут «ментальный коучинг» для топ-менеджеров крупных компаний. Мероприятие организует деловой клуб РФС «1912»
Мероприятие пройдет 27 марта в рамках делового клуба «1912», учрежденного прошлой осенью Российским футбольным союзом (РФС).
По словам организаторов, на мероприятии планируется присутствие представителей государственных ведомств, а также топ-менеджеров «Газпромбанка», «Новатэка», «Мегафона», «Магнита», «Яндекса» и других крупных компаний.
Карпин, Каррера и Смертин расскажут о мотивации и лидерстве в футболе, ключевых аспектах решения конфликтов и командообразования, одной из наиболее проблемных тем в работе персонала современных корпораций.
«Мы затронем актуальную проблематику, с которой сталкивается современный бизнес – это недостаток командного духа и сплоченности, снижение мотивации и вовлеченности сотрудников в достижение корпоративных целей.
Отсюда и очень символичное название «Игра без мяча», а также подбор гостей, имеющих богатый спортивный и управленческий опыт.
Уверены, индустрии такой формат ментального коучинга будет интересен», – сказала заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова.
Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Миллер – 3-й, агент Андреев – 6-й, Карпин – 7-й, Медведев – 10-й, губернатор Федорищев – 13-й, Генич – 30-й
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