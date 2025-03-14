Мбаппе инвестировал в гонки на катамаранах F50 и стал партнером France SailGP Team. Ранее его фонд приобрел «Кан» из второй французской лиги

Килиан Мбаппе вложился в парусный спорт.

Нападающий «Реала » инвестировал в команду France SailGP Team, участвующую в гонках на катамаранах типа F50.

Мбаппе будет финансировать проект через свой фонд Coalition Capital. Именно эта структура летом прошлого года приобрела футбольный клуб «Кан» из второй французской лиги.

Кроме того, благотворительная ассоциация Мбаппе Inspired By KM стала официальным партнером France SailGP Team.

«Мы рады отправиться в это новое приключение вместе с командой France SailGP при поддержке Accor (одного из мировых лидеров в сфере гостиничного бизнеса – Спортс”) и других инвесторов.

Я также горжусь тем, что Inspired By KM получит возможность вовлечь в этот проект еще больше молодых людей по всему миру. Через Inspired By KM я хочу протянуть руку молодежи всего мира и дать ей силы верить в свои мечты», – отметил футболист в официальном заявлении.

SailGP – это международный чемпионат по парусному спорту (гонкам на катамаранах F50), организованный в 2019 году пятикратным победителем регаты под названием Кубок Америки сэром Расселом Кутсом и основателем Oracle Ларри Эллисоном. В соревнованиях участвуют 12 национальных команд, выступающих на идентичных высокоскоростных 50-футовых яхтах (катамаранах), способных разгоняться до 100 км/ч.