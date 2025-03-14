В «Реале» обеспокоены уровнем игры Винисиуса и Мбаппе в связке (Relevo)
В «Реале» обеспокоены уровнем совместной игры Килиана Мбаппе и Винисиуса.
Как сообщает Relevo, в мадридском клубе большего от взаимодействия футболистов на поле. Однако сейчас видно, что этого не произошло: когда оба выходят в составе, ярко играет только один из них – либо никто.
В «Реале» понимают, что найти точку соприкосновения обоим непросто, но все же надеялись, что на данном этапе сезона взаимодействие будет лучше.
При этом в мадридском клубе не сомневаются в индивидуальном мастерстве Мбаппе и Винисиуса, а также понимают, что нужно ставить их в состав, если они готов. Вариант оставлять кого-то из них на скамейке не рассматривается.
Relevo также со ссылкой на окружение обоих игроков отмечает, что вне поля они относятся друг к другу с уважением, однако дружескими их отношения не являются.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости