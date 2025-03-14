В «Реале» обеспокоены уровнем игры Винисиуса и Мбаппе в связке (Relevo)

В «Реале» обеспокоены уровнем совместной игры Килиана Мбаппе и Винисиуса.

Как сообщает Relevo, в мадридском клубе большего от взаимодействия футболистов на поле. Однако сейчас видно, что этого не произошло: когда оба выходят в составе, ярко играет только один из них – либо никто.

В «Реале » понимают, что найти точку соприкосновения обоим непросто, но все же надеялись, что на данном этапе сезона взаимодействие будет лучше.

При этом в мадридском клубе не сомневаются в индивидуальном мастерстве Мбаппе и Винисиуса , а также понимают, что нужно ставить их в состав, если они готов. Вариант оставлять кого-то из них на скамейке не рассматривается.

Relevo также со ссылкой на окружение обоих игроков отмечает, что вне поля они относятся друг к другу с уважением, однако дружескими их отношения не являются.