Ханс-Дитер Флик: «Атлетико» в отличной форме, игра с «Реалом» не повлияет на него. «Барселоне» нужно сосредоточиться, мадридцы наказывают за ошибки»

Ханс-Дитер Флик не ждет легкой игры против «Атлетико».

«Вижу, что наша команда сосредоточена на завтрашней игре. Мы ждем ее с нетерпением. Завтра будет тяжело, но мы готовы.

Я считаю, что это очень хорошая команда, она не сводится к трем-четырем футболистам. [Дошедшая до серии пенальти] игра с «Реалом » не станет проблемой для нее, команда находится в отличной форме, она опытная. Не думаю, что это [поражение] сильно на нее повлияет.

Мы провели два прекрасных матча [в этом сезоне], и «Барселоне» нужно быть сосредоточенной с первой минуты и до последней. В конце первой игры мы были не такими сконцентрированными, как хотелось бы, а во второй подобное происходило и с нами, и с ними. Надо позаботиться об этих деталях.

Если ты допускаешь ошибки, «Атлетико » тебя наказывает», – сказал главный тренер «Барселоны» перед матчем 28-го тура Ла Лиги .