Ривалдо хотел бы видеть Альвареса в «Барсе»: «Он бы стал большим усилением – если бы финансы позволяли»
Ривалдо хотел бы видеть Хулиана Альвареса в «Барселоне».
Бывший полузащитник «блауграны» считает, что аргентинец стал бы идеальным трансфером, «если бы финансы позволяли».
«Это великолепный игрок, и мне бы очень хотелось увидеть его в «Барселоне». Без сомнения, он бы стал большим усилением.
Все зависело бы от детального анализа со стороны клуба, особенно в финансовом аспекте, и того, как можно было бы осуществить этот переход. Но да, мне бы очень хотелось видеть его здесь», – сказал Ривалдо.
В своем первом сезоне за «Атлетико» Альварес забил 22 гола и отдал 5 ассистов в 43 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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