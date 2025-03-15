Ривалдо хотел бы видеть Альвареса в «Барсе»: «Он бы стал большим усилением – если бы финансы позволяли»

Ривалдо хотел бы видеть Хулиана Альвареса в «Барселоне».

Бывший полузащитник «блауграны» считает, что аргентинец стал бы идеальным трансфером, «если бы финансы позволяли».

«Это великолепный игрок, и мне бы очень хотелось увидеть его в «Барселоне». Без сомнения, он бы стал большим усилением.

Все зависело бы от детального анализа со стороны клуба, особенно в финансовом аспекте, и того, как можно было бы осуществить этот переход. Но да, мне бы очень хотелось видеть его здесь», – сказал Ривалдо .

В своем первом сезоне за «Атлетико » Альварес забил 22 гола и отдал 5 ассистов в 43 матчах.