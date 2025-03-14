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Аморим о Бруну: «Иногда его желание победить зашкаливает – он играет на разных позициях, не доверяя партнерам»

Рубен Аморим высказался об универсальности хавбека «МЮ» Бруну Фернандеша.

«Такому игроку, как Бруну, тяжело. Он очень хочет победить, иногда это желание зашкаливает. Нельзя сказать, что это плохо, но иногда он играет на разных позициях, он не доверяет партнерам. Он вправе выразить разочарование, но он всегда в игре.

Он такой футболист, что может провести матч, а потом быть готовым сыграть на другой позиции. Он может исполнять стандарты, 11-метровые, высоко прессинговать и играть в переходных фазах в последние 15 минут матчей», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» после ответной игры 1/8 финала Лиги Европы с «Сосьедадом» (4:1), в котором Бруну сделал хет-трик.

Хет-трик Бруну, сэйв Хайкина с пенальти, вылет Моуринью. Кто прошел в 1/4 ЛЕ и ЛК

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoЛига Европы УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
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