Аморим о Бруну: «Иногда его желание победить зашкаливает – он играет на разных позициях, не доверяя партнерам»

Рубен Аморим высказался об универсальности хавбека «МЮ» Бруну Фернандеша.

«Такому игроку, как Бруну , тяжело. Он очень хочет победить, иногда это желание зашкаливает. Нельзя сказать, что это плохо, но иногда он играет на разных позициях, он не доверяет партнерам. Он вправе выразить разочарование, но он всегда в игре.

Он такой футболист, что может провести матч, а потом быть готовым сыграть на другой позиции. Он может исполнять стандарты, 11-метровые, высоко прессинговать и играть в переходных фазах в последние 15 минут матчей», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед » после ответной игры 1/8 финала Лиги Европы с «Сосьедадом» (4:1), в котором Бруну сделал хет-трик .

Хет-трик Бруну, сэйв Хайкина с пенальти, вылет Моуринью. Кто прошел в 1/4 ЛЕ и ЛК