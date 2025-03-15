Арутюнянц об уходе Карпина: «Нужно было выбрать, что в приоритете: либо «Ростов», либо сборная. Усталость тоже имеет место быть»
Президент «Ростова» объяснил, почему Валерий Карпин ушел из клуба.
56-летний специалист покинул пост главного тренера команды в феврале.
– Уход Карпина произошел исключительно из-за усталости?
– Не только, нужно было выбрать, что в приоритете: либо «Ростов», либо сборная России. Отдали приоритет национальной команде.
Усталость тоже имеет место быть, естественно, мы это тоже обсуждали, – сказал Арташес Арутюнянц.
Карпин об уходе из «Ростова»: «Появилось много версий и теории заговора. Накопилась усталость, я уже не знал, откуда брать эмоцию. Президент меня понял и поддержал»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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