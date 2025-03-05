Карпин об уходе из «Ростова»: «Появилось много версий и теории заговора. Накопилась усталость, я уже не знал, откуда брать эмоцию. Президент меня понял и поддержал»
– Ваш уход из «Ростова» – целая драма. Известно, что были терзания. Вас не раз уговаривали остаться. И внутри семьи проведена не одна беседа на эту тему. А на финишном этапе расставания с клубом вы вносили предложения о будущем, о преемнике. Пришло время об этом рассказать.
– Долго не говорил на эту тему. Тем временем появилось много версий и теории заговора. А дело было так, сейчас расскажу (потирает руки): накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трех лет. В декабре я обозначил руководству «Ростова»: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идем в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим.
В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Обозначил еще раз. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Я уже не знал, откуда ее брать!
Арташес Владимирович [Арутюнянц] меня понял. У нас с ним сложились отношения близкие, более чем дружеские, называйте как угодно. Он меня понял и поддержал. Арташес Владимирович действительно все понимал и даже задавался вопросом: «И как ты это все выдерживаешь?!»
Просьбу клуба – доработать до окончания предсезонного сбора – я выполнил, – сказал Карпин.
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